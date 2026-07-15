İmamoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: 'Türk milleti o gece seçilmişlerin üzerinde hiçbir vesayet istemediğini gösterdi'

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''TÜRK MİLLETİ HİÇBİR VESAYET İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERDİ'

İmamoğlu şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün ülkemiz, tarihinin kara gecelerinden birini yaşadı. Alçak bir örgüt, büyük bir komplo ile bu ülkenin ordusunu milletin üzerine sürmeye çalıştı. Türk milleti o gece seçilmişlerin üzerinde hiçbir vesayet istemediğini, gövdesini tanklara, uçaklara siper ederek gösterdi.

''EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR, DAİMA DA ÖYLE OLACAKTIR''

İktidar ise bu sürece dair ne sorumluluklarının hesabını verdi ne de bir daha yaşanmaması için demokratik siyasetin alanını genişletmeye çabaladı. Tam aksine siyaseti iyice yargı ve bürokrasi vesayeti altına soktu ve bu yolda son sürat devam ediyor. 15 Temmuz’da bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, daima öyle kalacaktır."