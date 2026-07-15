Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan 'Çankaya' açıklaması: 'Ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesi

İmamoğlu'ndan 'Çankaya' açıklaması: 'Ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesi

15.07.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İmamoğlu'ndan 'Çankaya' açıklaması: 'Ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması için "19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin 'ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesi" yorumunda bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediyesi'ni hedef alan operasyon kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden paylaşılan açıklamasında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’ya, Başkentin kalbi Çankaya’ya operasyon yapmak, belediye başkanını tutuklamak; 19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan “ahtapotun kolları” mekanizmasının son merhalesidir."

"Can kardeşim Hüseyin Can Güner başkanımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum" diyen İmamoğlu, sözlerini "Tutuksuz yargılanma haktır. Bunu yok sayan, gizli tanık beyanı ve iftiracı düzeni ile operasyon, yargı düzenine ihanettir" vurgusuyla tamamladı.

NE OLDU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

Soruşturmada, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi. 

Başkan Hüseyin Can Güner, soruşturmada kendisine "örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlamalarına ilişkin somut sorular yöneltilmediğini, dosyada yer alan iddiaların büyük ölçüde gizli tanık beyanlarına dayandığını belirtti. Savunmasında, "Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Hakkımdaki suçlamalar büyük bir haksızlıktır"  diyen Güner tutuksuz yargılanmayı talep etti. 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Çankaya Belediyesi

İlgili Haberler

Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ifadesine Cumhuriyet ulaştı: 'Gizli tanık' ifadeleri soruldu
Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ifadesine Cumhuriyet ulaştı: 'Gizli tanık' ifadeleri soruldu Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Hüseyin Can Güner’in avukat Deniz Aksoy savcılık ifadesinde, “Müştekinin iftiraya dayalı, hiçbir somut delil içermeyen beyanları doğru gibi kabul edilerek müvekkil hakkında bir suçluluk yaratılmaya gayreti gözlenmektedir” dedi. Şüphelilerden Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Emre Doğan ise ifadesinde, “Hüseyin Can Güner bana birçok defa kızmıştır. İşlerim dışında herhangi bir hususla ilgilenmemem gerektiğini söylemiştir” ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş’tan iktidara Çankaya tepkisi: ‘Madem kazanamayacağınıza inanıyorsunuz, ya seçime girmeyin ya seçim yapmayın’
Mansur Yavaş’tan iktidara Çankaya tepkisi: ‘Madem kazanamayacağınıza inanıyorsunuz, ya seçime girmeyin ya seçim yapmayın’ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Herkese eşit hukuk, eşit adalet istiyoruz. Sadece dileğimiz budur. Yoksa ülkede seçim yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Madem kazanamayacağınıza inanıyorsunuz, ya seçime girmeyin ya seçim yapmayın. Seçimi muhalefet kazanıyorsa da onlara ilişmeyin. Bırakın görevimizin sonuna kadar herkes kendi seçildiği beldeye hizmet etsin" ifadesini kullandı.
Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Güner'e destek yürüyüşü... Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Masumların canını yakma, gel benimle uğraş!'
Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Güner'e destek yürüyüşü... Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Masumların canını yakma, gel benimle uğraş!' Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından, Güner’e destek amacıyla Kuğulu Park’tan belediye binasına kadar sürecek bir yürüyüş düzenlendi. CHP lideri Özel “18 yaşını doldurduğu günden beri partili olan partimizin evladına sahip çıkmaya geldik” diye konuştu. Özel belediye önündeki konuşmasında "Sayın Erdoğan sana soruyorum. Yastığa başını koyup bu haksızlığa rağmen uyuyabilecek misin? Senin torunun neyse Hüseyin Can benim evladımdır. Sana yapmayacağımızı bize yapma. Bundan sonra da bir daha masumların canını yakma" ifadelerini kullandı.