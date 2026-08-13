İmamoğlu’ndan CHP istifası sonrası ilk paylaşım

YENİ Parti'nin üyelik sistemi açıklanmasının ardından, partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de üyelik sisteminin açıldığını duyurarak yurttaşları YENİ Parti’ye üye olmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti milletimizin eseridir. Üyelik sistemimiz açıldı. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’un ilk üyesi oldu. Sizleri Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde çıktığımız büyük yolculuğa katılmaya, Yeni Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz." dedi ve Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımda "Yolumuz Açık Olsun"

İMAMOĞLU’NDAN DESTEK GELDİ

Özgür Çelik’in paylaşımının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından İmamoğlu adına Çelik'in gönderisi alıntılanarak “Yolumuz açık olsun” mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu, dün CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.