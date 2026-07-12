İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davasında kritik gelişme: Ön ödeme yapıldı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılamasında yeni bir gelişme yaşandı.

13 Temmuz'da görülmesi beklenen karar duruşması öncesinde İmamoğlu'nun avukatları, mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini gerçekleştirdi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; bu nedenle davanın düşmesinin beklendiği, pazartesi günü ise duruşma yapılmayacağı belirtildi.

Son duruşmada Cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinde düzenlenen "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı yönünde mütalaa vermişti.

Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin yalnızca TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ileri sürmüştü.

Mahkeme de söz konusu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğunu belirterek eksik işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 13 Temmuz'a ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini öne sürmesiyle başlamıştı.

İmamoğlu, açıklamasında Satılmış B. isimli bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda da görev aldığını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.