İmamoğlu'nun YouTube ve X hesabına yeniden erişim engeli! Gerekçe: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre, erişim engeli kararına rağmen 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'den henüz görünmez kılınmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. YouTube 787 bin aboneli kanalı, X ise 222 bin takipçili hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı. https://t.co/vOOUlFxcdO pic.twitter.com/3USxWg6lrS — EngelliWeb (@engelliweb) July 16, 2026

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Geçen yıl tutuklanan İmamoğlu'nun 24 Nisan'da 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

Daha sonra açılan pek çok sosyal medya hesabı da aynı gerekçelerle erişime engellenmişti.