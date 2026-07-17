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İmamoğlu'nun YouTube ve X hesabına yeniden erişim engeli! Gerekçe: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'

İmamoğlu'nun YouTube ve X hesabına yeniden erişim engeli! Gerekçe: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'

17.07.2026 00:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun YouTube ve X hesabına yeniden erişim engeli! Gerekçe: 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun 787 bin aboneli YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına erişim engeli getirildi. Hesaplar henüz platformlar tarafından görünmez kılınmadı.
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Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre, erişim engeli kararına rağmen 787 bin aboneli YouTube kanalı ile 222 bin takipçili X hesabı, platformlar tarafından Türkiye'den henüz görünmez kılınmadı.

DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞTI

Geçen yıl tutuklanan İmamoğlu'nun 24 Nisan'da 9,7 milyon takipçili ana X hesabı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla aynı gerekçeyle erişime engellenmiş, sosyal medya platformu da karar nedeniyle hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

Daha sonra açılan pek çok sosyal medya hesabı da aynı gerekçelerle erişime engellenmişti. 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #sosyal medya #erişim engeli