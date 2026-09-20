İmamoğlu o yasakları tarihleriyle sıraladı: ‘Sesim, savunmam, kitabım yasak’

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kendisi hakkında son bir buçuk yılda alınan ‘yasak’ kararlarıno tarih sırasıyla anlatan bir video paylaştı.

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda, kişisel X hesabına 24 Nisan 2025’te getirilen erişim engelinden başlayarak, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına kullanılan hesaplara yönelik peş peşe erişim engeli kararları tarihleriyle hatırlatıldı.

İmamoğlu’nun YouTube kanalı ile Aday Ofisi’nin X hesabına da 16 Temmuz 2026’da erişim engeli getirilmişti.

Videoda ayrıca İmamoğlu’nun fotoğraf ve sesinin kullanımına ilişkin kararlar, mahkemedeki savunmasına yönelik tartışmalar ve savunmasının kitaplaştırıldığı “Millet Şahidimdir” hakkında verilen toplatma kararı da hatırlatıldı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya hesabım yasak!

Fotoğrafım yasak!

Sesim yasak!

Savunma yapmam yasak!

Kitap yayınlamam yasak!

Yasaklar kronolojisi…”