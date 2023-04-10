İmamoğlu Türkiye'ye çağrıda bulundu: İlk turda kazanacağız

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:54

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:59

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merzifon ve Amasya'nın ardından Tokat'ta yurttaşlarla buluştu.

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçileceğini ve Millet İttifakı'nın sandıkta oy rekoru kıracağını ifade etti.

İmamoğlu; "Bu seçimi ilk turda kazanacağız. İkinci tur yok. Milletçe sevdiğimiz bir söz var: Bugünün işini yarına bırakmayacaksın. Millet İttifakı olarak sandıklarda oy patlaması yapacağız. İstanbul'da nasıl hep birlikte sandığa koştuk, sandığa sahip çıktık. Türkiye'de de aynısını yapacağız. Milletçe kazanacağız. 86 milyon insan kazanacak" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

İYİ BİR DEMOKRASİ TOKADI YEDİLER, HÂLÂ KENDİLERİNE GELEMEDİLER

"Hilelere başvurdular, seçimi elimizden almaya kalktılar. Onları yuhalamayın. Onlar iyi bir demokrasi tokadı yediler, hala kendilerine gelemediler.

Oraya vekaleten atanan kişi gelecek diye ta Beylikdüzü'nden astığım portreyi kaldırdılar. O portrede Mustafa Kemal Atatürk köylü ile konuşuyor. O köylü Tokat'lı Turhallı. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldım. Milletimin gözüne onun gibi bakıyorum.

Memleketimin hiçbir insanı yoklukla sınanmasın. Hiçbir evladımız yatağa aç girmesin. Ramazan ayında dua ederiz. Ramazan'a layık olmaya gayret ederiz. Tokat tarım şehri. Tokat Türkiye'nin en fazla göç veren şehirlerinden. Tokat bunu hak etmiyor. Hep birlikte çiftçimizi var edeceğiz.

Halkçı, demokrat, çiftçisini düşünen Millet İttifakı geliyor. 100 bin öğretmen atamasını göreve geldiğimizde hemen yapacağız. Şehirlerimizde ayrım yapmayacağız. Memleketten partizanlığı kaldıracağız.

14 Mayıs'ta biz hanımefendilere anneler günü hediyesi vermeye geliyoruz. Sevgili gençler bu ülkede emek, liyakat zinciri maalesef yerinden kopmuştur. O partiye üye olmamışsa işe girebilir mi o gençler? Biz bu düzeni ortadan kaldıracağız. Bu ülkenin gençleri hayallerini bu ülkede, Tokat'ta, Zile'de, Erbaa'da kuracak. Gençleri özgür bırakmalısınız. Gençleri üretime davet etmek için onları iyi meslek sahibi yapacak fırsatlar vermelisiniz. Biz gençlerimizin yüzünü güldürecek, mutlu, umutlu edecek bir dönemi getiriyoruz.

BU SEÇİMİ İLK TURDA KAZANACAĞIZ, İKİNCİ TUR YOK

Hak, hukuk, adaletin bütün zincirlerini kıran anlayışa karşı diyoruz ki: Güçlü bir demokrasi getireceğiz, halkımızla birlikte konuşacağız, halkımızla birlikte üreteceğiz, ülkenin zenginliğini 86 milyon insanla paylaşacağız. Bunların dönemi bir avuç insanla paylaşma dönemi.

'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' demişti. 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' demişti. Son zamanlarda ilk kez doğruyu gördü. Bu seçimi kazanacağız. Bu seçimi ilk turda kazanacağız. İkinci tur yok. Milletçe sevdiğimiz bir söz var: Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.

SANDIKTA OY PATLAMASI YAPACAĞIZ

Millet İttifakı olarak sandıklarda oy patlaması yapacağız. İstanbul'da nasıl hep birlikte sandığa koştuk, sandığa sahip çıktık. Türkiye'de de aynısını yapacağız. Milletçe kazanacağız. 86 milyon insan kazanacak. Bunların kazanma dönemi bitti. Kazananlar kulübü değişti. Bir avuç insanın kazanma kulübü vardı. Şimdi 86 milyonun kazanma vakti geldi.

Tokat'la ilgili bir söz vardı: Sen sırtını Tokatlıya yasla başka bir şey düşünme. Tokatlılar sözünün eri, vatansever insanlardır. Doğru karar vereceğiz, asla bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Hedefimiz tek; bugünün işini yarına bırakmayacağız.

15 Mayıs sabahı çok önemli. Size söz veriyorum; 15 Mayıs sabahı kalktığınızda hava size başka güzel gelecek, yüzünüz gülecek, artık televizyonlarda saat başı konuşan yüzü asık bir insan görmeyeceksiniz. 15 Mayıs sabahı itibariyle her gün vatanı ve milleti için çok çalışan bir heyeti göreceksiniz."