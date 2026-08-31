İmamoğlu, yasaklı kitabı için video paylaştı: 'Millet olduğu sürece sesim kısılamaz'

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmalarını bir araya getirdiği “Millet Şahidimdir” adlı kitap henüz baskı aşamasındayken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine dağıtılması ve satışa sunulması yasaklandı.

İmamoğlu, yasaklı kitabın tanıtım videosunu paylaştı ve kitabın içeriğinden de bir paragraf paylaştı. İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan o paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Söylemek istediklerimi tam olarak anlatamadım. Sözüm defalarca kesildi, ertelendi, unutulmaya bırakıldı. Günü geldiğinde de susma hakkımı kullandığım iddia edildi, tutanağa geçirildi. Ama bir insanın sözü, dört duvar arasında durdurulabilir mi?” Bu sözlerle duyuracaktım ve 30 Ağustos’ta raflarda olacaktı “Millet Şahidimdir” Millet olduğu sürece sesim kısılamaz."