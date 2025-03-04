İmamoğlu'na 'diploma' soruşturması... Saat verilmişti: Gözler Saraçhane'de

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

GÖZLER İMAMOĞLU’NDA

Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatılmıştı.

Gözler İmamoğlu’nun ‘diploma’ soruşturmasında yarın (5 Mart) vereceği ifadeye çevrilirken, bugün YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

İmamoğlu’nun hukuk ekibi, Saraçhane’de kameralar karşısına geçti.

SARAÇHANE’DE KRİTİK AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, şu sıralar Saraçhane’de açıklama yapıyor.

Pehlivan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi diploması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gidecek. Hatırlayalım. İfadeye çağırılma nedeni neydi? Devletimizin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı 22 Şubat Cumartesi günü haberi şu başlıkla geçmişti.

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sayın İmamoğlu'nun ifadesini resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla almak istemektedir. Bu iddianın ardından Sayın İmamoğlu'nun diploması ile ilgili kendisinin sunduğu tüm resmi belgelerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Hatta savcılık soruşturmasına dayanak yapılan YÖK raporu dahi bu belgelerin doğruluğunu onayladı.

* Raporda Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş kriterlerini yerine getirdiği ve üniversiteye sunduğu tüm belgelerin doğru ve geçerli olduğu belirtilmektedir. Devlet kayıtları da bunu doğruluyor. Artık ne kamu ne de kamuoyunun bu konuda bir soru işareti yok.

"ORTADA BİR SUÇ UNSURU BULUNMAMAKTA"

* Yani Sayın İmamoğlu'nun bu olayda yaptığı bir sahtecilik de yok. Zaten olayda da bir sahtecilik yok. Ama yine de ifadesine başvurulacak. Hal böyleyken yarın Sayın İmamoğlu'nun hala ifadeye çağırılmasının hukuken de mantıken de anlamdağlandırmak mümkün değildir. Ortada herhangi bir sahtecilik raporu olmadığı, sahtecilik olmadığı YÖK raporu ile bile kanıtlanmışken kendisinin ifadeye gitmek zorunda bırakılmasını yargı tacizi kapsamında değerlendiriyoruz.

* Ortada bir suç unsuru bulunmamaktadır. Kaldı ki ortada bir suç unsuru bulunsa dahi Sayın İmamoğlu bu sürecin tarafı olmadığı için savcılığın böyle bir ifadeye gerek duymaması gerekirdi. Mevcut durumda Sayın Ekrem İmamoğlu ve o dönemde yatay geçiş yapan diğer vatandaşlarımız kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur ortaya konmadıkça ki hukuken böyle bir kusur da gösterilmiş değildir.

* Biz başvurduk ve geçiş yaptık sözünden başka bir açıklama yapmak zorunda bile değiller. Buna kazanılmış haklara saygı veya hukuki güvenlik ilkesi diyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde özellikle düzenlediğimiz basın toplantısına sunduğumuz belgelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen diploma uyarısı niteliğindeki yazı teammüllere uygun olmamıştır. Savcılık yalnızca kolluk güçlerine talimat verebilir. Bunun dışında kamu kurumlarını baskı altında hissettirecek şekilde talepte bulunmaması gerekir.

"'DAHA NE OLSUN' DEDİRTECEK YENİ BELGELER..."

* Diploma konusu kimileri için itibar zedeleme amaçlı iletişim kampanyasına dönüşmüş olsa da saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bugün sizlere ortaya koyduğumuz ve olayın seyrini değiştirecek, hatta 'daha ne olsun' dedirtecek yeni belgeler hakkında bilgi paylaşmak için bir araya geldik. Ancak konunun bütünlüğünü korumak adına önce geçen haftaya dair bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt yaptırdı.

* Sayın İmamoğlu bu üniversitede 1 yıl hazırlık ve ardından İngilizce İşletme bölümünün 1. sınıfını okudu. KKTC'de eğitimine devam ettiği sırada İstanbul Üniversitesi 30 Temmuz 1990'da Milliyet Gazetesi'ne yatay geçiş şartlarına ilişkin bir ilan verdi. Bu ilanı gören Sayın Başkan ailesinin ve iş hayatının İstanbul'da olması nedeniyle bu imkandan yararlanmak istedi ve başvurusunu yaptı.

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu’nun diploması hakkındaki iddialar ilk olarak Eylül 2024’te sosyal medyada gündeme getirilmiş, İBB yönetimi ise lisans ve yüksek lisans belgelerini paylaşarak iddiaları yanıtlamıştı.

DİPLOMA TARTIŞMASI SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü.

Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

DİPLOMA TARTIŞMASI MECLİS’E TAŞINDI

Konu Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler arasında yaşanan tartışmada Güler, “İmamoğlu’nun üniversite kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı” iddiasında bulundu.

Emir ise “Sayın İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız” yanıtını verdi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Üniversitesi de açıklama yaptı.

Açıklamaya göre başsavcılığı soruşturma yazısıyla YÖK Başkanlığı’nın yazıları üniversiteye ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.”