İmamoğlu'na Erzurum'da engel: Kara lekesini ömür boyu taşıyacaksın

Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:18

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:19

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor.

Paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i etiketleyen İmamoğlu, "Bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın" dedi.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi Erzurum."