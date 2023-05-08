İmamoğlu'na taşlı saldırıyı HDP'ye bağlayan Derya Yanık'a tepki yağdı: 'Önce tecavüz ağı iddialarını açıklasın...'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:29

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dünkü Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gözaltılar olduğunu duyurmuştu.

BAKAN YANIK'TAN SKANDAL SÖZLER

Saldırıya yönelik tepkiler sürerken; iktidar cenahı ise yaşananlardan İmamoğlu’nu sorumlu tutuyor.

Son olarak Haber Global’e konuşan 'Aile Bakanı' Derya Yanık da saldırının nedeni olarak 'İmamoğlu’nun miting alanı olmayan yerde konuşması'nı ve 'HDP seçmeniyle flörtleşmesi'ni gösterdi.

Yanık, şunları söyledi:

"Erzurum’da miting alanı olabilecek noktayı valilikten, seçim kurulları artık yetkili kurumlar, güvenlik tedbirleri noktasında gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla, sayın İmamoğlu tarafından spontan, esnaf ziyaretinden hemen sonra miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vs. gibi biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım yani hepimizin uyması gereken kurallar var. Nihayetinde burayı çok beğendim veya canım burada konuşmak istiyor olmaz.

Sayın İmamoğlu’nun önceki mitinglerinde ve il ziyaretlerinde karmaşalar hep olur. Kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz.

Nitekim Erzurum, belli hassasiyetleri olan ve maalesef Van mitingindeki o işaretlerden HDP seçmeniyle olan, şeyden sonra, karşılıklı flörtleşmeden sonra Erzurum’un belli bir tepki göstereceğini varsaymak ve ona göre nitekim zaten yerel otoriterler, yerel kurumlar, gerekli güvenlik tedbirlerini almışlar. Ama son tahlilde söyleyeceğim şey geçmiş olsun."

O İFADELERE TEPKİ YAĞDI

Yanık'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok Twitter kullanıcısı Yanık'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

İşte Yanık'a gelen tepkilerden bazıları...

NE OLMUŞTU?

İş insanı Sadullah Alagöz’ün çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturmasının devam ettiği sırada Aile Bakanı Derya Yanık ile fotoğraf çektirmesi gündem olmuştu.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun “SS” kitabında, Alagöz’ün tecavüz ettiği iddiası üzerine 17 yaşındaki E.M’yi susturmak için Yanık’tan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği bilgisi yer almıştı.