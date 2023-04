İmamoğlu'ndan Amasya'da 14 Mayıs mesajı: 'Kazananlar kulübü değişti'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:54

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:19

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kala; Millet İttifakı'nın kurmayları il il halk buluşmalarına devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merzifon'un ardından Amasya'da yurttaşlara seslendi.

Seçimlerin birinci turda bitmesinin gerektiği mesajını veren Ekrem İmamoğlu; "İşi gücü 'ben' diyen akla 14 Mayıs'ta 'güle güle' dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. 14 Mayıs'ta seçimi kaybedemeyiz. Onun için birliğin gücüne inanacağız" diye konuştu.

"BİZ İMZAYI ATMAKTAN BİLE ACİZLER"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için "İstanbul'a bir çivi bile çakmadı" sözlerine yanıt veren İmamoğlu; "Bu akıl 4 yıldır benimle uğraşıyor. Siz anladınız kimin uğraştığımı. Bir insanın gönül gözü kör olmasın. Onları da iyileştireceğiz. Bu lafları bana yetiştireceğine masada dosya var. İmza at zaten 1 ay sonra gidiyorsun. 300 otobüs alacağız onun imzasını at. Metroya kredi alacağız onun imzasını at. İmzayı atmaktan bile geri duran insanlar bunlar" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şu şekilde:

"YARI YARIYA FAKİRLEŞTİK"

* Milletimizle beraber bolluk ve bereketle ıslanacağız. Umutla, bereketle, bollukla, birbirini severek, coşarak tatlı tatlı ıslanacağız. Demokrasi aşığı bir milletiz. Özgürlüğünden taviz vermez bir milletiz. Bizi kimse zapt edemez, alıkoyamaz.

* Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Çocuklarımızın geleceği için toplandık. Gençlerimizin yüzü gülsün diye buradayız. Kadınların toplumdaki yeri güçlensin diye, kadına şiddete karşı olduğumuz için buradayız. 1,5 yıl öncesi ile karşılaştırdığımızda yarı yarıya fakirleştik.

* Bu memleket farklılıklarıyla çok güzel değil mi? Biz 6 liderin olduğu masada o farklılığın zenginliğini taşıyoruz. O farklılığın zenginliğiyle milletimize hizmet edeceğiz. 'Ben ne dersem o olur'dan kurtulacağız. Hayatı boyunca 'ben, ben, ben' diyenden kurtulacağız.

"KAZANANLAR KULÜBÜ DEĞİŞTİ"

* Bu süreçte bölünmeyeceğiz. Birliğin gücünü göstereceğiz. Birlikte kazanacağız. Bir avuç insanın dönemi bitiyor. Kazanlar kulübü değişti, şimdi millet kazanacak. Bu akıl 4 yıldır benimle uğraşıyor. Siz anladınız kimin uğraştığımı. Bir insanın gönül gözü kör olmasın. Onları da iyileştireceğiz. Bu lafları bana yetiştireceğine masada dosya var. İmza at zaten 1 ay sonra gidiyorsun. 300 otobüs alacağız onun imzasını at. Metroya kredi alacağız onun imzasını at. İmzayı atmaktan bile geri duran insanlar bunlar.

* Partizanlığı İstanbul'dan söküp attık, şimdi de devletimizin bütün kurumlarından söküp atacağız. Bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenler için kazanmıyoruz. Seçimi 86 milyon için kazanacağız. 86 milyon insanı zengin etmeye geliyoruz.

MANSUR YAVAŞ İLE BİRBİRİMİZE HEM VEKİLİZ, HEM KEFİLİZ

* Üstümde kalmasın, size Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Biz birbirimize hem vekiliz, hem kefiliz. Birbirimizden şüphe etmeyiz. Çünkü hedefimiz tek, milletin kazanması. İşimiz de kolay. İşi gücü 'ben' diyen akla 14 Mayıs'ta 'güle güle' dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. 14 Mayıs'ta seçimi kaybedemeyiz. Onun için birliğin gücüne inanacağız.