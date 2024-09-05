İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Yargıyı etkileyenlere parmak salladım

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davadan ceza almış, dosya istinafa gitmişti. İmamoğlu istinaf kararına ilişkin ceza kararı verilmesi durumuna dair ''hodri meydan' ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Tunç'un ''Kimse yargı mensuplarını korkutamaz'' ifadelerini kullanması ardından İmamoğlu Bakan Tunç'a yanıt verdi.

''BEN YARGIYI ETKİLEYENLERE PARMAK SALLADIM''

İmamoğlu verdiği yanıtta ''Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım, senin gibi yargıyı etkileyen, hükümetin mensuplarına parmak salladım, o parmak benim parmağım değil milletin parmağı, onun da yeri sandık siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Yargıtay daha hüküm vermeden gitmek zorunda kalacaksınız'' dedi.