İmralı Heyeti'nin Öcalan'la görüşmesi sona erdi: 5 saat sürdü

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün öğle saatlerinde Öcalan ile görüşmek için hareket etti. DEM Parti, yaptığı basın duyurusunda görüşmenin 5 saat sürdüğünü ve açıklamanın daha sonra yapılacağını ifade etti.

"AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAKTIR"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Sayın Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan dönmüştür. İmralı Heyeti, görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan’la son olarak 24 Mayıs’ta görüşmüştü.