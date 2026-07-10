İnan Güney'den 'savunma' eleştirilerine yanıt

İBB davası kapsamında tutuklu yargılanırken 8 Temmuz Çarşamba günü görülen duruşmada tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güney, 33 yıldır emek verdiği partisine ve kendisine destek olan CHP örgütüne minnet duyduğunu belirtti.

33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 Ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm; seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni… — inan güney (@inanguney) July 10, 2026

“ZİNDANDA DİMDİK AYAKTA TUTTULAR”

Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“33 yıldır emek verdiğim, duvarlarında 6 ok asılı evlerde doğup büyüdüğüm, seçmen-parti ilişkisinden çok daha güçlü bağlarla bağlandığım, baraj altında olduğu günlerde dahi kapısını açıp bayrağını gururla astığım partime, 103 yıllık çınarımıza ve bu zorlu süreçte desteğiyle beni zindanda dimdik ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi aileme yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Savunma yapması nedeniyle kendisini eleştirenlere tepki gösteren Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savunma vermem nedeniyle hadsizce saldıran, pamuklara sarılı büyümüş ve düne kadar partinin önünden dahi geçmemiş dar bir çevreye en güzel cevabı, İnan Güney’in gençliğini, ilçe başkanlığını, 33 yıllık emeğini ve mücadelesini bilen gerçek parti emekçileri vermiştir.”

“GÖREV VE VEFA BORCU”

Güney, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi aileme hizmet etmek, 103 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarılara taşımak, bu yangın yerinde benim için hem bir görev hem de bir vefa borcudur.”