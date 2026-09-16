YENİ Parti ile 'isim benzerliği' gerekçesiyle Yargıtay'a başvurmuştu: CHP, Yenilik Partisi ile görüştü mü?

Yenilik Partisi, YENİ Parti’nin isminin kendi parti isimleriyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Butlan CHP'sinin Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK ) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı, CHP ile Yenilik Partisi’nin görüştüğü yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Biz bu iddiaları hayretle takip ediyoruz. Yani şimdi sayın basın mensuplarının kulislerden elde ettikleri bilgiler, bunlarla ilgili değerlendirmeler; bunların hepsini saygıyla karşılıyoruz. Ancak teyit edilmemiş ve hiçbir biçimde tutarlılığı olmayan, hiç kimseyle konuşulmadan yazılan bu haberleri de kamuoyunun takdirine sunmak isteriz. CHP'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir. Hele ki bugün konuştuğumuz konularla ilgili hiç değildir. Böyle bir toplantı tamamen hayal ürünü bir toplantıdır" ifadesini kullandı.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

MYK gündeminde yer alan parti içi meselelere ilişkin konuşan Sarı, kongre sürecine ve temyiz başvurusuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını —bu kongrelerin sonucundaki kurultayını— her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur, dolayısıyla bunun etrafında tezvirat üretmeye gerek yoktur.

"BU KONUDAKİ TARTIŞMALAR, HUKUKİ TARTIŞMALAR DA BEYHUDEDİR"

Burada bizden başka davacılar da vardı, bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletle, hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla burada hala bir Yargıtay denetiminin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir. Feri müdahillik talepleri ve başvuruları olmuştur biliyorsunuz; Parti Meclisi, önceki dönem Parti Meclisi üyeleriyle, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle... Ancak ana davacı Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partisi ana davacı olarak bundan vazgeçtiği için feri müdahillik bir temyiz şartı yaratmıyor mevcut hukuka göre. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar, hukuki tartışmalar da beyhudedir.

Yine davacı... Bize mesela tartışılan konulardan biri de şuydu: ‘Madem bunu çekmeye yetkiniz vardı, niye bunu daha önce çekmediniz? Daha önce çekmiş olsaydınız ne gibi hukuki engeller vardı?’ Bir defa bizim davayı çekiyor olmamız bu temyiz sürecini ortadan kaldırmıyordu. Çünkü 4 davacı daha vardı. Bu davacılar davalarını çektikten sonra biz bunu gerçekleştirdik; birincisi bu. İkincisi, biliyorsunuz, biz yetkisiz bir biçimde, Sayın Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi adına bu başvuruyu yapmış olmasını, yetkisiz olduğunu kabul ederek, yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.

“BU ZORUNLULUĞUN SONUCU OLARAK DA BİZ BU DAVAMIZI ÇEKTİK”

Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde bir siyasal ayrışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar ve bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Peşinden bir adli tatil süreci başladı. Adli tatil sürecinde de bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadığına göre ve diğer 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki, kongrenin üzerindeki bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak zorunlu hale geldi. Bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk kararın kesinleşmesi için.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra —bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz— bizim hukuki değerlendirmelerimiz budur."

Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"2027 yılına dönük olarak da bir Yerel Yönetimler Reformu, bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir Performans Takip Sistemi oluşturmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle bu Performans Takip Sistemi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının bir daha seçilmek için hangi kriterlere göre bu seçimin yapılacağına ilişkin karar vericilere objektif bazı rehberler sunması açısından önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bugün tartıştığımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ama başka partilere geçen, özellikle AKP'ye geçen belediye başkanlarımızla ilgili tartışmaları bu objektif kriterler çerçevesi içerisinde bir daha yaşamayacağımızı, görmeyeceğimizi planlıyoruz, umut ediyoruz, değerlendiriyoruz."