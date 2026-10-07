İsmi fon krizinde geçiyordu: Aracında ölü bulunan AKP’li Yazıcı’nın oğlunun ortağı toprağa verildi

Son iki haftada 85 kişinin tutuklandığı "Fon krizi" soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı dün saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde boş arazide aracın içinde ölü bulundu.

Başından vurulmuş vaziyette bulunduğu kaydedilen Ballı'nın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklığı da bulunduğu belirtiliyordu.

Ballı için ikindi namazında Büyük Çamlıca Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Ali Emre Ballı'nın cenazesine yakınları ve dostları katıldı. Ballı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN MESAJ

Fenerbahçe Kulübü de Ballı'nın ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda, "İsim ve ana sponsorumuz Tarfin’in Yönetim Kurulu Başkanı, 25368 sicil numaralı Kongre Üyemiz ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı’nın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz...

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.