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İsrail sınırın öte yanını vurdu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'uluslararası toplum tepkiyi beraber vermeli' dedi

İsrail sınırın öte yanını vurdu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'uluslararası toplum tepkiyi beraber vermeli' dedi

18.08.2026 16:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İsrail sınırın öte yanını vurdu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'uluslararası toplum tepkiyi beraber vermeli' dedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesinde hava saldırısı düzenlemesine karşılık "Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir" dedi.

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İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırına yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan Ebu Zuhur bölgesine düzenlediği hava saldırısı üzerine AKP yönetiminden bir "tepki" açıklaması geldi. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, İsrail'deki Netanyahu hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısının "bölgedeki istikrarsızlığı artıran politikaların bir parçası" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria, İran, Lübnan ve Suriye'deki saldırı politikalarını eleştiren Çelik, "Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir" dedi.

Çelik'in açıklaması şöyle: 

"Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor. 

Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini “insani değerler” adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. 

Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme  eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. 

Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

İlgili Konular: #Binyamin Netanyahu

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