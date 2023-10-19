İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:55
İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı
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Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

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