İstanbul Barosu seçimleri öncesi dikkat çeken ittifak: Filiz Saraç’tan Hasan Kılıç’ın adaylığına destek

24-15 Ekim'de yapılması planlanan İstanbul Barosu seçimleri öncesi ittifak adaylarına bir yenisi eklendi. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi, yapılacak seçimde Av. Hasan Kılıç’ın adaylığında birleştiklerini açıkladı. İki grup tarafından yapılan ortak açıklamada, “Her iki grubun da başkanlık için güçlü bir iradesi ve adaylık değerlendirmesi varken Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkanı Av. Filiz SARAÇ, meslektaşlarımızın ortak beklentisini gözeterek güç birliğinin tek aday etrafında kurulmasına öncülük etmiştir” denildi.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkanı Av. Filiz Saraç ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi Başkanı Av. Hasan Kılıç’ın imzasının bulunduğu açıklamada “Atatürk İlke ve Devrimlerinden, Cumhuriyetin temel değerlerinden, laik ve demokratik hukuk devletinden ödün vermeden, tam bağımsız Türkiye’yi savunan, insan hakları ihlallerine karşı duran, güçlü ve etkin bir İstanbul Barosu ve Avukat için mücadelemize birlikte devam edeceğiz” ifadeleri de yer aldı.

ÖNCEKİ SEÇİMİN İKİNCİSİ VE DÖRDÜNCÜSÜ BİRLEŞTİ

2024 yılında yapılan son İstanbul Barosu seçimlerinde Hasan Kılıç 5 bin 537, Filiz Saraç 4 bin 67 oy almış, seçimi 7197 oyla İbrahim Kaboğlu kazanmıştı.

2026 seçimleri öncesi mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Değişim İçin Avukatlar grubunun adayı olarak açıklanırken eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal; Av. Ali Gürbüz’ün başkanlığını yaptığı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun (İMAG) oluşturduğu Cumhuriyetçi Güç Birliğinin adayı olarak ilan edilmişti. Avukat Hakları Grubu da bir gün önce düzenlediği basın açıklamasında aday olarak Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu’nu göstermişti.