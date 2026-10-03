İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı: Hakemler Derneği için fesih talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MHK soruşturması kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiği belirtildi.

"HAKEMLER GRUPLARA AYRILDI"

Başsavcılığın dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği yönünde mesaj ve dokümanların tespit edildiği aktarıldı. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği kaydedildi.

"DERNEK YÖNETİMİ GÜÇ UNSURU OLARAK KULLANILDI"

Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi. Dernek faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

DERNEĞİN FESHİ TALEP EDİLDİ

Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.