İstanbul’da 'El-Kaide' ve 'IŞİD' operasyonları: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince El-Kaide ve DEAŞ’a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü.

Terör örgütü IŞİD ve El Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve ülkeye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen kişiler için operasyon düzenlendi.

14 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen inceleme işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor