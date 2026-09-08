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İstanbul'da 'IŞİD' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 'IŞİD' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

8.09.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul'da 'IŞİD' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü IŞİD ile diğer dinci terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İlgili Konular: #IŞİD

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