İstanbul'da kaçak sigara kullanımı 2 katına çıktı

Ülkemizde her yıl 100 milyarlarca lirayı aşan büyüklüğüyle dikkati çeken kaçak sigara pazarında vergi kaybı artmaya devam ediyor.

Yurt dışından ülkemize sokulan sigaralar toplam pazarın yüzde 6,2’sini oluşturuyor. İl bazındaki sonuçlar kaçak sigara kullanımının Güneydoğu Anadolu’daki sınır kentlerinde yoğunlaşmakla birlikte artık Ege Bölgesi’nde dahi belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL'DA ARTIŞ KATLANDI

NielsenIQ tarafından yapılan araştırmaya göre, Gaziantep ve Mersin'de yurt dışı menşeli sigara oranı azalırken, Denizli ve İstanbul'da artış kaydedildi. İstanbul'da oran bir yılda iki katına çıkarak yüzde 4,7'den yüzde 9,4'e yükseldi. Denizli'de oran yüzde 5,5'ten yüzde 10,0'a çıktı. Gaziantep'te oran yüzde 16'dan yüzde 6,7'ye, Mersin'de ise yüzde 10,8'den yüzde 6,4'e geriledi.

EN ÇOK ŞANLIURFA'DA

Yurt dışı menşeli sigara oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,5 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 12,7 ile Manisa ve yüzde 11,3 ile Kahramanmaraş takip etti. Üç ilde de oran yüzde 10'un üzerinde ölçüldü.

TEKEL 2000'İN TAKLİDİ KAÇAĞIN LİDERİ

Araştırmada toplanan paketlerin hangi markalardan oluştuğuna da bakıldı. Yurt dışı menşeli sigaralar arasında en yüksek paya yine tamamıyla kaçak olan Tekel 3000 sahip. İsmiyle Tekel 2000'i andırmasına rağmen üreticisi doğrulanamayan Tekel 3000’in satışı artmaya devam ediyor. Paket üzerinde ülkemizde satılan sigaralardaki bandrolü taklit eden ürün ilk bakışta yasal sigaraları andırıyor. Ancak ürün paket ve ürün standartları bakımından ülkemizdeki hiçbir düzenlemeyi karşılamadığı gibi ilgili otoritelerden de izin almış değil.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm denetimlerine rağmen, Irak ve Gürcistan’ın Türkiye’ye yakın şehirlerinde satılan Tekel 3000’in satış oranı 2025'in ikinci çeyreğinden 2026'nın ikinci çeyreğinde %130 artış göstererek toplam sigara pazarının yüzde 4,2'sine yükseldi. Böylece yurt dışından yurda giren sigara paketlerinin yüzde 68,2'si bu markadan oluştu.