İstanbul Valiliği'nden yeni 'Üsküdar' açıklaması: 'Seçim tarihine dair iddialar süreci manipüle etme amacı taşıyor'

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 5 Eylül’de başkanvekili seçimi için toplanmasına ilişkin tarih tartışmalarına yanıt verdi.

Valilik, 26 Ağustos’u izleyen 10 günlük yasal sürenin son gününün 5 Eylül olduğunu belirterek, tarihin bir siyasi partiye avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaların “seçim sürecini manipüle etme amacı taşıdığını” ifade etti.

OY KULLANACAK 2 MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI: VALİLİK "ÜSKÜDAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANSIN, BAŞKANVEKİLİ SEÇSİN" DEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın temmuz sonunda tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda seçilmişti.

AKP'nin itirazı üzerine İdare Mahkemesi bu kararın yürütmesini durdurdu ve seçimin yenilenmesine karar verdi.

Üsküdar'da tekrarlanacak olan belediye başkanvekili seçimleri öncesinde 2 meclis üyesi gözaltına alındı.

31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

İki ismin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada oylamanın saati 10.00 olarak belirlendi.

YENİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, meclis üyelerinin gözaltında olduğu sırada seçim yapılmasını eleştirerek yargının siyasallaştığını savundu.

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, sabahki Sözcü TV canlı yayınında Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyona ve tekrarlanacak olan başkanvekilliği seçimine dair konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal bir infial yükselince diyorlar ki ‘Biz bu dosyadan soruşturma açıyoruz.’ Bir kere bakın bugün sabah cumartesi günü Üsküdar Belediyesi’nde oylama olacak. İkisi belediye başkan yardımcısı, üç kişiyi, hatta bir tanesi de geçmişte AKP’de siyaset yapan birisi de olmak üzere belediye meclis üyesini gözaltına almışlar ki oy kullanmasınlar diye. Sabah 06.00’da kapıdan giriyorlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir dalga daha operasyon buluyor. Sabahın köründe 05.30’da 30 küsur haneye dalıyorlar. Benim il başkanımı ya da en yakın yakın arkadaşlarımı sırf beni yıldırmak için koşuyorlar, alıyorlar. Manisa’dan alıp İstanbul’a, İstanbul’dan Gaziantep’e, Manisa’dan Ankara’ya getiriyorlar ve zulmediyorlar."

MURAT EMİR'DEN "ÜSKÜDAR" ÇIKIŞI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi öncesinde belediye meclis üyelerine baskı, tehdit ve çeşitli teklifler yapıldığını, 5 Eylül’de yapılacak seçimde oy kullanacak üç meclis üyesinin gözaltında olduğunu söyledi.

Emir, 2 Eylül sabahı belediye meclis üyeleri Mithat Özdemir ve Amina Cansu Çelik’in gözaltına alındığını, bugün de belediye meclis üyesi Ekrem Baki'nin gözaltına alındığını söyledi.

Emir, belediye meclis üyeleri Nihat Doğan ve Ali Aral’ın da başka dosyalar kapsamında çağrılarak ifadelerinin alındığını belirtti.

Nihat Doğan'ın ifadesinin alınıp gönderildiğini, Divan Başkanı Ali Aral’a ise "İfadeye gel ama avukatsız gel" denildiğini öne süren Emir, "Tekraren dikkatinize sunayım. 2 Eylül'de karar veriliyor. 5 Eylül'de seçim yapılacak. 5 Eylül'de bizim daha önce son aldığımız oy 22. Onların o aldığı oy 19. O 22'yi aşağı çekmek lazım. Üç belediye meclis üyesi şu anda gözaltında. İki ikisi de başka dosyalardan çağırılmış, ifadeleri alınmış. Yani baskı altına alınmış" ifadelerini kullandı.

Muhalefet, seçim tarihinin siyasi dengeyi etkileyeceğini öne sürerken, İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA: 'MANİPÜLE ETME AMACINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL...'

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin belediye başkan vekili seçimi için 5 Eylül’de toplantıya çağrılması üzerinden ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Valilik, toplantı tarihinin bir siyasi partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaların “yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımadığını” bildirdi.

Valilik açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Üsküdar Belediye Meclisi’nin, belediye başkan vekili seçimi için 5 Eylül 2026 Cumartesi günü toplantıya çağrıldığı belirtildi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık.

Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır.

İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır.

Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."