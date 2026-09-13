İstanbul Valisi Davut Gül 'sizinkiler' dedi, YENİ Parti'den yanıt gecikmedi! 'Eliniz değmişken açıklasaydınız...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar mitinginde İstanbul Valisi Davut Gül'ün, seçimden günler önce Belediye Meclisi'ne "grubu olmayan partiler giremez" şeklinde bir yazı gönderdiğini, YENİ Parti grup oluşturunca da bu kararın "meclis üyeleri dışında kimse giremez" şeklinde değiştirildiğini hatırlatmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise söz konusu kararın olağan olduğunu savunurken verdiği yanıtta "sizinkilerin Gültekin’in 'G'sini 6, Ziya’nın 'Z'sini 2 olarak okuduğu seçim" ifadelerini kullanmıştı.

Davut Gül'e yanıt YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.

Emir şunları yazdı:

"Sayın Vali, "siyasi tartışmaların dışındayım" diyen bir kamu görevlisi "Gültekin'in G'si, Ziya'nın Z'sini” nereden bilir? Bu kadar ince bir ayrıntıyı takip edip hem de çarpıtarak yanıtlamaya çalışmak tarafgirliğinizin kanıtı.

İkinci seçimden önceki yazınızda "grubu olmayanlar belediyeye giremez" deniyordu. YENİ Parti grup kurunca da "meclis üyeleri dışında kimse giremez" yazısı gönderdiniz. Eliniz değmişken dört gün arayla iki farklı yazıyı neden gönderdiğinizi de açıklasaydınız.

Tam da söylediğiniz gibi, önemli olan devletin valisi olmak."