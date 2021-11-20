İstanbul’da Bakanlığın rant planına yargı freni!

20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:14

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının, İstanbul Tuzla Tepeörende, 240 dönüm arazinin yapılaşmaya açılmasını amaçlayan plan değişikliğinin yargı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Karara ilişkin “Yargıdan tokat gibi bir karar daha. Artık, Bakanlık İstanbul’un planlarından ve yaşam alanlarından derhal elini çekmelidir" diyen Tekin, “Orman ve kırsal alan sınırlarının bitişiğinde yer alan, ekolojik açıdan oldukça önemli değerlere sahip ve yapılaşmanın olmadığı bir alana kimseye danışmadan oto galericilerin yer alacağı bir mekan yapmak demek; o kente ihanet etmek demektir. Şayet bu plan değişikliğine yargı dur dememiş olsaydı, İstanbul’un anayasası olarak bilinen Çevre Düzeni Planı’nı bir kez daha ayaklar altına alınmış olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

"BAKANLIĞI UYARIYORUZ"

Tekin açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“Ömerli Uzun Mesafe Koruma Kuşağı içerisinde yer alan arazinin söz konusu planının iptali için önceki dönem Meclis üyesi arkadaşlarım, Hakkı Sağlam ve İbrahim Doğan tarafından yargıya taşınmıştı. Formula 1 Pisti ile Okan Üniversitesi’nin yakınındaki 239 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin ticaret alanına çevrilmesine engel olmaları, yargının dur demesi bizleri fazlasıyla memnun etmiştir"

CHP olarak mücadelelerini her daim sürdüreceklerini kaydeden Tekin, “Yeşil alanlar, halka ait olan varlıklardır. Kanunlarımıza ve mahkeme kararlarına aykırı bir biçimde ve fütursuzca yapılan bu türde imar değişiklikleri ile ülkemize çok büyük zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

“Uzun süredir Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığını, İstanbul’a ihanet edecek politikalarından ivedilikle vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz" diyen Tekin, "İmar planı yapma ve onaylama yetkisi bulunan kurumların görevi, bu yetkilerini halktan yana ve güvenli çevrelerde, eşit imkânlara sahip daha yaşanabilir kentler haline getirmekten yana kullanmalıyken, bunun aksine hukuka ve kurallara aykırı sadece beton lobilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliklerine karşı hukuki mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyorum.”







