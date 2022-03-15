İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 7 ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyet yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, geçmiş dönemlerde de çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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