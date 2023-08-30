İstanbul’daki 'alkol yasağı'nın ayrıntılarını Av. Celal Ülgen anlattı: ‘Siyasi iktidarın gizli ajandası uygulanıyor’

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:17

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:29

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu duyurdu. Avukat Celal Ülgen, kararın ayrıntılarını Cumhuriyet TV’de dile getirerek perde arkasında yatan nedenleri sıraladı.

“İPTALE TABİİ BİR İDARİ İŞLEM”

Kararın iptal edilebilir nitelikte olduğunu vurgulayan Ülgen, “Söylenen şey aslında açık alanlarda, piknik alanlarında ya da ağaç altlarında alkol tüketilmesinin Türkiye’de bir asayiş sorunu yarattığı, bu asayiş sorunu nedeniyle, hatta biraz daha ileri giderek kadınların özgürlüğü için bu kararın alındığı ileri sürülüyor. Böyle bir gerekçe, aslında bir gerekçesizliktir. İdari işlemlere mutlaka sebep ve amaç unsurunun yerinde olması lazım. Bu nedenle bu idari işlemin iptale tabii bir işlem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ İKTİDARIN GİZLİ AJANDASI UYGULANIYOR”

Ülgen, kararın perde arkasında yatan neenleri dile getirerek, “Bu siyasi iktidarın gizli ajandasındaki kurallardan birisi bütün ülkede içki yasağını tamamen uygulamak. Gizli ajanda, AKP ileri gelenleriyle yaptıkları bir program. Türkiye’yi bir İslam devleti haline getirmek, şeriat kurallarını egemen kılmak, bir gün hilafeti tekrar getirmek, saltanatı tekrar ilan etmek gibi unsurlar yer almaktadır” dedi.

“ÖZGÜRLÜK İHLALİ VAR”

Valiliğin kararının iktidardan bağımsız olmadığının altını çizen Ülgen, “İçki ruhsatı olan yerlerin dışında, açık alanlarda, piknik alanlarında içki içmeyi yasaklamak bir hak ihlali olarak yorumlanabilir. Çünkü burada bir özgürlük ihlali var. Bugüne kadar açık alanlarda içki içilmesinden kaynaklanan bir sorun ortaya çıkmamıştır. İstanbul Valiliği yukardan aldığı talimatı uygulayarak böyle bir yasaklama yapıyor" diye konuştu.

“SARHOŞLUĞUN GEÇTİĞİNİ NASIL ANLAYACAKSINIZ?”

Halka açık alanlarda alkol tüketenlere uygulanacak cezai yaptırımları dile getiren Ülgen, “Bu kabahatler kanunu kapsamında 617 lira para cezası uygulanacak. Daha önemlisi, ‘Alkollü olan kişiler alkol içerken yakalandıkları takdirde ayrıca sarhoşluğu giderilinceye kadar alıkonulacak’ deniliyor. Peki sarhoşluğunun geçtiğini hangi evrede ve ne zaman anlayacaksınız ya da bunu kim takdir edecek? Böyle bir absürt karar olmaz. Bu öznel bir karar olacak. Uygulamasını polis, zabıta ve jandarmaya bırakıyor. Alkol tüketimi gördüklerinde ‘Sen sarhoşsun, ayılana kadar seni tutuyorum’ diyecek. Alkollünün ayılması sürecinin nasıl tanımlanacağını merak ediyorum” diyerek karardaki belirsizliklere dikkat çekti.

“TARİKATLARI MEMNUN ETMEK AMAÇLANIYORSA...”

Önümüzdeki dönemde benzer kararlar verilebileceğini vurgulayan Ülgen, “İçki konusunda belli tarikatları memnun etmek gibi bir amaç varsa elbette bu konuların devamı gelecektir. İleriki dönemde bayanların kolsuz elbiseyle dolaşmasının yasaklandığını görebiliriz” açıklamasında bulundu.