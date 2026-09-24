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'İstifa edecek' iddiası: Mehmet Şimşek'ten net yanıt geldi!

'İstifa edecek' iddiası: Mehmet Şimşek'ten net yanıt geldi!

24.09.2026 21:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'İstifa edecek' iddiası: Mehmet Şimşek'ten net yanıt geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hakkında söylenen istifa iddialarına yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, görevine devam ettiğini belirterek hakkındaki iddiaları reddetti.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.

Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

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