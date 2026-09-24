'İstifa edecek' iddiası: Mehmet Şimşek'ten net yanıt geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, görevine devam ettiğini belirterek hakkındaki iddiaları reddetti.
Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.
Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.”
Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 24, 2026
Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.