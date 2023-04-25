İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:11

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:11

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN KIZILBOĞA

SEMA TANİN

AHMET ARPA