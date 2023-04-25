İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Bingöl milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:11
İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN KIZILBOĞA

SEMA TANİN

AHMET ARPA


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili

İlgili Haberler

İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Aydın milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Aydın milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler