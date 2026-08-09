İYİ Parti, çerçeve yasaya ilişkin 321 sayfalık muhalefet şerhi sundu: ‘Yasa, milli birlik için değil, Erdoğan’ın devamlılığı için’

İYİ Parti, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adlı çerçeve yasa teklifine karşı dün 321 sayfalık kapsamlı muhalefet şerhini TBMM’ye sundu.

Şerhte teklifin yalnızca maddelerine değil; adına, hazırlanış yöntemine, siyasi gerekçelerine ve bütününe itiraz edildi. Teklifin terör örgütü üyeleri için özel ve ayrıcalıklı bir ceza rejimi oluşturduğu belirtilerek, “Terör örgütü silah bırakabilir fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olma vasfını bırakamaz” denildi.

TEKLİF 12 ANAYASA MADDESİNE AYKIRI

İYİ Parti ayrıca teklifin anayasaya aykırılıklar taşıdığını vurguladı. Şerhte; teklifin başta anayasanın “Cumhuriyet’in nitelikleri”, “Devletin bütünlüğü”, “Devletin temel amaç ve görevleri” “Egemenlik”, “Yasama yetkisi”, “Yürütme yetkisi ve görevi”, “Yargı yetkisi”, “Kanun önünde eşitlik”, “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü”, “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması”, “Hak arama hürriyeti” ve “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı maddelerine aykırı olduğunu belirtti.

‘MUHALEFETİN GÖRÜŞLERİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ’

İYİ Parti şerhte; şehit aileleri ve gazilerin sürecin dışında bırakıldığını ve komisyon görüşmelerinin sağlıklı bir yasama sürecinin gerektirdiği şartlarda yürütülmediğini vurguladı. Şerhte, bu sürenin teklifin kapsamı ve ağırlığıyla bağdaşmadığı savunularak, “muhalefetin görüşlerini etkisizleştiren, denetim hakkını daraltan ve çoğunluk iradesini mümkün olan en az tartışmayla sonuçlandırmayı amaçlayan” bir yasama yöntemi olduğu ileri sürüldü.

‘TERÖRÜN KASASI KONUŞULMUYOR’

Şerhte; teklifin PKK’nin kontrolünde bulunan malvarlığı değerlerinin akıbetine ilişkin düzenleme içermemesi de eleştirildi. Şerhte, örgütün ekonomik gücünün nasıl tasfiye edileceğine ilişkin soru işareti vurgulanarak, devletin denetimine hangi usulle alınacağı veya mağdurların zararlarının giderilmesinde kullanılıp kullanılmayacağının düzenlenmediği belirtildi.

‘PKK İÇİN AYRICALIKLI REJİM’

Şerhin sonuç bölümünde ise teklifin, başlığının aksine Türkiye toplumunun bütününe yönelik bir barış ve dayanışma düzenlemesi olmadığı, PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların üyeleri için soruşturma, kovuşturma, infaz ve hak yoksunluğu alanlarında olağan hukukun dışında ayrıcalıklı bir rejim kurduğu ileri sürüldü. Ayrıca parti; PKK/KCK ile mücadelede şehit olan 7 nin 563 mehmetçiğin adını da şerhe ekledi.

‘ISRARLA ÜLKEDE ETNİSİTE SORUNU YARATIYORLAR’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise çerçeve yasaya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede; “Onlar kelime oyunu yapsalar da bu bir af. Şöyle bir ittifak oldu bu yasada; Türkiye Cumhuriyeti’ne 100 yıllık reklam arası diyenler ile Türkiye Cumhuriyeti’ni asimilasyon ve zulüm rejimi görenler birleşti. Bu yasa onun ürünüdür. Yasa, milli birlik için değil, Erdoğan’ın devamlılığı içindir. Apo’yu ısrarla Kürt temsilcisi yapıyorlar. Israrla ülkede etnisite sorunu yaratıyorlar” dedi.

‘PKK BİR YASA HAZIRLASA ANCAK BÖYLE BİR YASA HAZIRLAYABİLİRDİ’

Türkoğlu, yasaya ilişkin bir örnek senaryo vererek; “Diyelim ki; 50 kişilik bir terör grubu karakol bastı. 1 şehidimiz ve 1 yaralı var. Kim yararlanamayacak? Sadece şehit eden. Böyle bir mantık mı var? Yaralayan faydalanmayacak; ama teröristin kastı öldürme değil mi? PKK bir yasa hazırlasa ancak böyle bir yasa hazırlayabilirdi” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ ELEŞTİRİSİ

Türkoğlu, komisyonda partilerin tutumuna ilişkin de “Bu yasada DEM Parti durması gerektiği yerde duruyor; zaten bölücülerdi, konumlarını koruyorlar. MHP de bunların ortağı. CHP zaten mutlak butlancı, konumunu güçlendirmeye çalışıyor. YENİ Parti garip ve yanlış bir noktada duruyor. Komisyonda DEM Partililer ile MHP’liler YENİ Parti’yi görmezden geldi. Yani yok sayıldıkları bir yerde 'evet' dediler. Demek ki turpları var ki, daha da çıkmasın diye 'evet' dediler” ifadelerini kullandı.