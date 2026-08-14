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İYİ Parti'den AKP'ye geçmesi beklenen vekile: 'Apo'dan bile şerefsiz'

İYİ Parti'den AKP'ye geçmesi beklenen vekile: 'Apo'dan bile şerefsiz'

14.08.2026 15:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İYİ Parti'den AKP'ye geçmesi beklenen vekile: 'Apo'dan bile şerefsiz'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, partiden istifa eden ve AKP'ye geçmesi beklenen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş için "Apo'dan bile şerefsiz" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında istifa kararını "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek duyuran Karakaş'a eski partisinden çok sert bir tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, Ömer Karakaş'ın sosyal medya platformu X'teki hesabına sabitlediği konuşmasına gönderme yaparak "Senin gibiler Apo'dan bile şe-ref-siz-dir" ifadelerini kullandı.

Karakaş ocak ayında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı o konuşmasında iktidarın yürüttüğü 'süreç'le ilgili çok sert ifadeler kullanmıştı. Karakaş DEM sıralarına yönelerek yaptığı o konuşmasında "Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse 'umut Hakkı'ndan bahsedemez. Hiç kimse bu ülkeyi bölmeye cesaret edemez" demişti. 

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AKP YOLCUSU

Ömer Karakaş'ın bugün AKP'ye katılması ve 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.

 

İlgili Konular: #yasin öztürk #Ömer Karakaş

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