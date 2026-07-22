İYİ Parti’den çerçeve yasaya ‘tam saha’ muhalefet

Açılım süreci kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya ilişkin siyasi partilerin hazırlıkları sürerken, İYİ Parti de Meclis’te izleyeceği yol haritasını masaya yatırdı. Grup toplantısının ardından yapılan kapalı grup toplantısında milletvekilleri değerlendirmelerde bulunurken, teklifin TBMM gündemine gelmesi halinde etkili bir muhalefet yürütülmesi gerektiği yönündeki görüşlerin öne çıktığı öğrenildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre toplantıda, çerçeve yasanın Meclis’e gelmesi halinde Meclis İçtüzüğü’nün tanıdığı tüm denetim ve muhalefet imkanlarının kullanılabileceği konuşuldu. Parti kurmaylarının, teklifin komisyon aşamasından Genel Kurul görüşmelerine kadar her safhada itirazların güçlü şekilde dile getirilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

''HER MADDE İÇİN ÖNERGE GÜNDEMDE''

Toplantıda, teklifin ilgili komisyonda ele alınması durumunda her düzenleme için değişiklik ve itiraz önergeleri verilmesi, gerekli görülen noktalarda usul tartışmalarının işletilmesi ve Meclis İçtüzüğü’nün sağladığı hakların etkin şekilde kullanılması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi halinde ise her madde üzerinde söz alınması ve önergeler verilmesi gibi yöntemlerin masada olduğu kaydedildi.

‘SÜRECİN İLK ADIMI’ DEĞERLENDİRMESİ

Kapalı toplantıda, iktidarın “genel af yok”, “Öcalan'a af yok” yönündeki açıklamalarının da gündeme geldiği öğrenildi. Bazı milletvekillerinin, bu açıklamalara rağmen hazırlanacak düzenlemenin daha geniş kapsamlı bir sürecin başlangıcı olabileceği yönünde görüş dile getirdiği ifade edildi. Düzenlemenin doğrudan af içermese bile ilerleyen süreçte farklı adımların önünü açabilecek bir çerçeve oluşturabileceği ve kamuoyunun bu sürece kademeli olarak hazırlanmasının amaçlandığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.

''TUTUMDA DEĞİŞİKLİK YOK''

Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti’nin açılım sürecine ilişkin mevcut siyasi çizgisinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı da vurgulandı. Çerçeve yasaya ilişkin sürecin yakından takip edilmesi, teklifin Meclis’e gelmesi halinde komisyon ve Genel Kurul aşamalarında etkin muhalefet yürütülmesi gerektiği yönündeki görüşlerin ağırlık kazandığı öğrenildi. Parti yönetiminin de Meclis sürecinde İçtüzüğün tanıdığı tüm imkanların değerlendirilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ifade edildi.