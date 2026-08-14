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İYİ Parti’den dikkat çeken 'İhanet Korosu' videosu

İYİ Parti’den dikkat çeken 'İhanet Korosu' videosu

14.08.2026 14:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İYİ Parti’den dikkat çeken 'İhanet Korosu' videosu

İYİ Parti, 16 Ağustos Pazar günü Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesinde “İhanet Korosu” başlıklı bir video yayımladı. Videoda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile silahlı teröristlerin yer aldığı animasyon üzerinden yürütülen sürece tepki gösterildi.
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İYİ Parti, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı’nda gerçekleştireceği miting öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

“İhanet Korosu” başlığıyla yayımlanan videoda, terör örgütü mensupları silah biçimindeki enstrümanlarla tasvir edilirken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mermi şeklindeki piyano tuşlarına bastığı görüldü.

“UZUN ADAM” FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Videoda orkestrayı alkışlayan “uzun adam” figürüne yer verilirken, figürün hemen arkasında gölge biçiminde bir orkestra şefi tasvir edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise videoda söz konusu “oyunu bozan” isim olarak öne çıkarıldı.

“İHANETE BAYRAK AÇACAK”

Videonun sonunda Balıkesir mitingine çağrı yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“İhanet Korosu ne çalarsa çalsın; sazı da sözü de düzen tutmayacak. Türk milletinin evlatları ihanete bayrak açacak. 16 Ağustos Pazar Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı.”

İlgili Konular: #İyi Parti #Abdullah Öcalan #Çerçeve yasa