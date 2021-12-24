İYİ Parti, ekonomi ve kalkınma adımlarını belirleyecek
İYİ Parti, ekonominin iyileştirilmesi için atılacak adımların yer alacağı, "Ekonomi ve Kalkınma Programı" üzerinde çalışıyor. Programda, partinin iktidara gelmesi halinde ekonominin iyileştirilmesi ve kalkınma konusunda ilk 100, ilk 300 ve ilk 500 günde atacağı adımlar yer alacak.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığınca çalışma kapsamında düzenlenecek "Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam", "Türk ekonomisi ve krizden çıkış", "Sürdürülebilir yeşil kalkınma" ve "Kalkınma altyapısı değer zinciri" kongrelerinin ardından hazırlanacak "Ekonomi ve Kalkınma Programı" gelecek yıl haziran ayında kamuoyuyla paylaşılacak.
Programda, partinin iktidara gelmesi halinde ekonominin iyileştirilmesi ve kalkınma konusunda sektörel ve genel bazda ilk 100, ilk 300 ve ilk 500 günde atılacak adımlar yer alacak.
4 AYRI KONGRE
Parti, program kapsamında ilk kongreyi bugün "Eşitlenen Türkiye" sloganıyla "Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam" konularında yapacak.
İkinci kongreyi "İstikrarlı Türkiye" sloganıyla, "Türk ekonomisi ve krizden çıkış" başlığıyla 21 Ocak 2022'de gerçekleştirecek İYİ Parti, makroekonomik istikrar ve para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık, kamu maliyesi, maliye politikası ve kayıt dışıyla mücadele konularını ele alacak.
Parti, 18 Mart 2022'de "Sürdürülebilir yeşil kalkınma" ve 13 Mayıs 2022'de "Kalkınma altyapısı değer zinciri" konularında kongre yapacak.
İYİ Parti kongrelerin ardından 4 Haziran 2022'de "Ekonomi ve Kalkınma Programı"nı açıklayacak.
PARTİ PROGRAMINA GİRECEK
Partinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, yaptığı açıklamada, kongrelerin tamamının İstanbul'da yapılmasının planlandığını belirtti. Özlale, kongrelerin amacına ilişkin şunları söyledi:
"Partinin mevcut öncelikli gördüğü sorunlarla ilgili durum tespiti yapmak ve sonrasında çözüm önerisi oluşturmak. Öncelikle mevcut durumu tespit sonrasında bu işi nasıl çözeceğiz. Bir durum analizi yaptıktan, çözüm önerimizi söyledikten sonra hem panelistler hem katılımcılarla bunu tartışacağız. Onların 'bunu da şöyle düşünmeniz lazım, böyle bakmanız gerek' dedikleri noktada görüşlerini parti programına ekleyerek ilerleyeceğiz."
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