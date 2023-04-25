İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:51
İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları kim? İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

ÖZLEM AYRANCI

MELİH AYDIN

ÖMER İBRAHİM SAYIN

HAKAN KAYMAK

YAĞMUR GÜRSÖĞÜT


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