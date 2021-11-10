İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB büyükelçileriyle görüşme yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Avrupa Birliği Delegasyonu’nun Resmi Twitter Hesabı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Meral Akşener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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