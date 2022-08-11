İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 'Ben cumhurbaşkanı adayı değilim'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla görüştü.
Girdiği iş yerinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” diyerek cevap verdi.
YURTTAŞLARI DİNLEDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Nevşehir’in Avanos ilçesinde dinlediği AKP’li olduğunu belirten bir yurttaş; “Muhalefet bir pusuladır, defalarca söylüyoruz. Köprümüz, hükümet konağımız, kapalı okulumuz çarşının içinde ama yıllardır ne yazık ki sesimizi duyuramıyoruz” dedi. Yurttaş, Akşener’den taleplerini hükümete iletmesini istedi.
Akşener’in “İşler nasıl gidiyor” sorusuna esnaflar “Kötü gidiyor” diyerek ekonomik kriz ve geçim sıkıntısından dert yandı. Avanos’a geçerken Kalaba kasabasında duran Akşener, burada yurttaşlar ile sohbet etti.
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