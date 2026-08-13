İYİ Parti milletvekili Gürban, partisinden istifa etti: AKP'ye mi geçiyor?

İYİ Parti Gaziantep vekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gürban'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Gürban sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.

Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim.

Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

KAMUOYUNA DUYURU



Aziz Türk milletine,



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.



Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve… — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 13, 2026

Daha önce de AKP'ye geçeceği iddia edilen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban "AKP’ye geçersem daha çözüm odaklı olurum, elim daha güçlü olacak. En azından AKP'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner" ifadelerini kullanmıştı.