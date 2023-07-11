İYİ Parti'den İsveç'in NATO'ya katılım için yapılan uzlaşıya tepki: 'Somut adım' vurgusu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 19:22

Güncelleme: 11.07.2023 - 19:39

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesinin ardından dün yapılan açıklamayı, Türkiye-NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdiklerini ama bunun, "büyük ölçüde temennilerden oluşan, yarınlar için garanti taşımayan, adeta bir geri adım atma metni" olduğunu kaydetti.

Türkiye onay vermediği sürece NATO'nun yeni üye kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Zorlu, "Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve iyi bir diplomasi ile uygulamak varken maalesef bir kez daha elimizdeki bu meşru imkan, siyasi iktidarın hatalı tutumuyla kaybedilmiş olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Zorlu, İsveç'in terör suçlularının iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımları attığını, Türkiye'nin taleplerine ne cevap verdiğini sorarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar resmi olarak kaç kişinin iadesi istenmiş ve olumlu cevap alınmıştır? İsveç'te milli değerlerimize yapılan saldırılara karşı yasal mevzuatta bir düzenleme yapma iradesi yetkili makamlarca açıklanmış mıdır? Dün yayınlanan bildiride İsveç'in, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine aktif destek vereceği belirtilmiştir. Bu nasıl gerçekleşecektir ve İsveç'in AB'deki gücü ne kadardır?"

Türkiye'nin AB üyeliğine, üye ülkelerin tümünün mutabakatı ve oy birliği ile karar verileceğine dikkati çeken Zorlu, "Böyle bir tablo karşısında ancak bir temenni ifadesiyle varılan bu açıklama metni, aziz milletimiz adına düşündürücüdür. İsveç'in bu temennisinin Türkiye'nin kaygı ve talepleriyle örtüşen yanı nedir?" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevki konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önerimiz, söz konusu katılım teklifinin TBMM'ye sevk edilmeden önce mutlaka yukarıda bahsettiğimiz kaygılarımızı giderecek somut ve gerçekçi bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği yönündedir. Bu tespit ve çekincelerimiz doğrultusunda ilgili protokolün TBMM'ye gelmesinden önce milletimiz adına gerekli gördüğümüz bu hususlarda nasıl bir ilerleme kaydedildiğini dikkatle takip ederek değerlendirme yapacağımızı kamuoyumuza arz ederiz."