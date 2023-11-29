İYİ Parti’de 4 ilçe başkanı istifa etti
Şanlıurfa’da İYİ Partinin 4 ilçe başkanı, aldıkları kararla partilerinden istifa etti.
İYİ Parti Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Başkanı Ömer Koyuncu, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Bülent Mermer, Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Badıllı ve Eyyübiye ilçe Başkanı Enver Keskinbıçak, partiden istifa ettiklerini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ilçe başkanları, istifalarına gerekçe olarak ’partinin aldığı yanlış kararlar ve teşkilata karşı duyarsız tutum’u gösterdi.
Bu ilçelerde birçok yönetici ile parti üyesinin de toplu halde istifa ettikleri belirtildi.
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