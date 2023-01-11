İYİ Parti'de Buğra Kavuncu’nun yeni görevi belli oldu
Önceki dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.
İYİ Parti, Kavuncu'nun Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildiğini duyurdu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener imzasıyla Kavuncu'ya gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
“İYİ Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca; Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim.”
KAVUNCU'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavuncu, "Türk Milleti'ne umut olmak için çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin en kritik seçiminde böylesine önemli bir sorumluluğu tevdi eden Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener 'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Milleti'ne umut olmak için çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin en kritik seçiminde böylesine önemli bir sorumluluğu tevdi eden Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener'e teşekkür ediyorum.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) January 11, 2023
O sene bu sene... https://t.co/hwlf8rS4Ix
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