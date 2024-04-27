İYİ Parti'de kurultay günü... 4 aday yarışacak: Pusula renkleri belli oldu
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılacak. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 aday genel başkanlık için yarışacak. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'daki kurultaya seyirci alınmayacak.
İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı bugün yapılacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevden ayrılma kararının ardından genel başkanlık için Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.
"Hür ve müstakil" olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il bazında sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti, ayrıca 23 ilçe 7 belde de başarı gösterdi. Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Genel Başkan Meral Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.
AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadesini kullanarak, 27 Nisan'da yapılacak Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
GENEL BAŞKANLIK İÇİN 4 ADAY VAR
Bu süreçte partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı
görevini yürütmüş ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili
Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu
Üyesi Günay Kodaz genel başkanlık için adaylığını ilan etti.
İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR
İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki
turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin
yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek.
Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü
tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla
oyu alan genel başkan olacak.
Kurultayda, delegeler önce genel başkanı seçecek daha sonra
yetkili kurulları belirlemek için sandığa gidecek. Bu kapsamda da delege 50'si
asıl 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl 7'si yedek 18
Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.
Kurultayda genel başkan seçilen kişi ilk olarak GİK içinden Başkanlık
Divanını oluşturacak.
DİVAN BAŞKANI ŞÜKRÜ KULEYİN OLACAK
ATO Congresium'da gerçekleştirilecek kurultayın Divan
Başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü
Kuleyin'in yapması bekleniyor.
PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU
Kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak.
Buna göre, kurultayda, Koray Aydın
sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı
renkli pusula ile temsil edilecek.
Adayların konuşma sırasının kurayla belirleneceği
kurultayda, her adayın konuşması en fazla 40 dakika olacak.
SEYİRCİ ALINMAYACAK
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5.
olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi.
Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.
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