İYİ Parti'den çok konuşulacak yeni video: 'Zampiyonlar ligi'

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:46

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden “Zampiyonlar ligi” başlıklı bir video yayımlandı.

Stadyum görseli kullanılırken Şampiyonlar Ligi müziği eşlinde hazırlanan videoda zamlanan ürünler yer aldı.

Videoda A grubunda birinci olarak yüzde 18,7 oranla ilaç, ikinci olarak yüzde 16,8’lik zamla veterinerlik hizmeti, üçüncü olarak yüzde 9,4 oranla röntgen, dördüncü olarak ise yüzde 7,5’lik zam oranıyla diğer sağlık ürünleri yer aldı.

B grubunda ise 1. yüzde 13.8 ile tren bileti, 2. yüzde 12 ile gazete – dergi, 3. yüzde 9.1 ile otobüs bileti, dördüncü yüzde 7.4 ile ulaştırma sigortası yer aldı.

"GÜNEŞE ÇOK AZ KALDI"

Öte yandan video paylaşımının açıklamasında "#ZampiyonlarLigi'nde Temmuz ayı enflasyonu yine büyük manipülasyonlarla sahaya sürüldü. Ancak tribündeki milyonlar bu kötü gidişata seyirci kalmamaya kararlı. O zaman hep bir ağızdan, daha gür sesle; Güneşe çok az kaldı!" denildi.

İşte İYİ Parti'nin paylaştığı video: