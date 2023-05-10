İYİ Parti'den 'seçim günü' videosu
İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında yeni bir video serisine başladı. Serinin ilk videosu, “Adil Türkiye için 14 Mayıs’ta vur mührü ses gelsin! Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin!” mesajıyla yayınlandı.
Videoda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti seçim beyannamesinde açıkladığı “Yaşatan Türkiye” için toplumsal sözleşmede; “adil, nitelikli, güçlü ve saygılı Türkiye” başlıklarından “Adil Türkiye” vizyonuna işaret ediliyor.
14 Mayıs seçim gününün yansıtıldığı videoda, genç bir kadının seçim kabininde İYİ Parti’ye oy verirkenki durumu mizahi bir şekilde işleniyor. Videoda, oy kullandıktan sonra 21 yıllık APP iktidarından kurtulmanın verdiği huzur ve mutluluğun kadının yüzüne yansımasına yer veriliyor.
Adil Türkiye için 14 Mayıs’ta vur mührü #sesgelsin! ???????— İYİ Parti (@iyiparti) May 10, 2023
Tarihi sen yaz, memlekete bahar gelsin! pic.twitter.com/v9bQL86ebJ
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