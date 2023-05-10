İYİ Parti'den 'seçim günü' videosu

Yayınlanma: 10.05.2023 - 22:13

Güncelleme: 10.05.2023 - 22:13

Videoda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti seçim beyannamesinde açıkladığı “Yaşatan Türkiye” için toplumsal sözleşmede; “adil, nitelikli, güçlü ve saygılı Türkiye” başlıklarından “Adil Türkiye” vizyonuna işaret ediliyor.

14 Mayıs seçim gününün yansıtıldığı videoda, genç bir kadının seçim kabininde İYİ Parti’ye oy verirkenki durumu mizahi bir şekilde işleniyor. Videoda, oy kullandıktan sonra 21 yıllık APP iktidarından kurtulmanın verdiği huzur ve mutluluğun kadının yüzüne yansımasına yer veriliyor.