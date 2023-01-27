İYİ Parti’nin afişleri toplatıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:36

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 21:36

İYİ Parti'de, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi kongre süreci devam ediyor. 29 Ocak Pazar günü Bursa'da yapılması planlanan 3. Olağan Genel Kongresi için partililer dün gece kentin birçok yerine; üzerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafının da yer aldığı davet pankartı astı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, asılan afişlerin aynı gece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından toplatıldığını söyledi. Türkoğlu, 21 Ocak'ta Bursa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev fotoğraflarının hâlâ kentin birçok bölgesinde asılı durduğunu belirterek İYİ Parti'nin çağı afişlerinin toplatılmasına tepki gösterdi.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından, kent merkezine İYİ Parti kongresi için çağrı yapılan asılmış bir afişi paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dev fotoğrafı görünüyor. Türkoğlu, bu fotoğrafı bugün; “Cumhurbaşkanı mitinginin afiş ve pankartları bile henüz dururken; İYİ Parti'nin, Valilik ve Emniyet'ten izin bildirimli kongre duyurularımızın Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılması, resmen zorbalıktır” notuyla paylaştı.

“ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARINIZIN SONUNU GETİRECEĞİZ”

Türkoğlu, İYİ Parti'nin afişlerinin toplatılmasına ilişkin şunları söyledi: