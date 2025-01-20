İYİ Parti'ye siyasi operasyon iddiası: Bir milletvekili daha AKP'ye geçiyor!

İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman'ın partisinden istifa edeceği öğrenildi. Karaman'ın AKP saflarına geçeceği öğrenilirken, kurmaylar da istifaları arkasında partilerine yönelik bir siyasi operasyonun olduğuna işaret ediyor.

İYİ Parti'ye siyasi operasyon iddiası: Bir milletvekili daha AKP'ye geçiyor!
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası başlayan İmralı süreci, siyasette yeni tartışmalara yol açtı.

Sürecin Anayasa değişikliğine evrileceği konuşulurken, sürece karşı net tavır koyan İYİ Parti'de de hareketli günler yaşanıyor.

BİR İSİM DAHA AKP'YE GEÇİYOR

Son olarak partinin Ankara milletvekili Kürşad Zorlu istifa etmişti.

Zorlu'nun AKP'ye geçeceği beklenirken, eski Genel Başkan Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Konya milletvekili Ünal Karaman'ın da istifa kararı aldığı ve kararını parti yönetimiyle paylaştığı öğrenildi.

Karaman'ın da AKP'ye katılacağı kulislerde konuşuluyor. Cumhuriyet'e konuşan kurmaylar ise istifaların arkasında partiye yönelik operasyonun olduğunu belirtiyor.

Partinin yükseliş döneminde olduğunu kaydeden kaynaklar, İmralı süreci ve Anayasa değişikliğine ilişkin izledikleri politikalardan iktidarın rahatsız olduğunun altını çiziyor.


Etiketler: #İyi Parti

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