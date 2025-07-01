İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk üst düzey tepki: 'Kirli senaryolara boyun eğmeyeceğiz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona sosyal medyadan tepki gösterdi.

"İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor" diyen Bulut, "Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları toparlamak için muhalefeti itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi susturmak ve siyaseti dizayn etmek. Bu hukuksuzluklara, kirli senaryolara, ucuz kumpaslara boyun eğmeyeceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"UCUZ KUMPASLAR..."

Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in önceki dönem Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve bürokratlar, yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor. Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları toparlamak için muhalefeti itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi susturmak ve siyaseti dizayn etmek. Bu hukuksuzluklara, kirli senaryolara, ucuz kumpaslara boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.