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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk üst düzey tepki: 'Kirli senaryolara boyun eğmeyeceğiz!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk üst düzey tepki: 'Kirli senaryolara boyun eğmeyeceğiz!'

1.07.2025 09:12:00
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Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk üst düzey tepki: 'Kirli senaryolara boyun eğmeyeceğiz!'

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan sert tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona sosyal medyadan tepki gösterdi.

"İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor" diyen Bulut, "Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları toparlamak için muhalefeti itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi susturmak ve siyaseti dizayn etmek. Bu hukuksuzluklara, kirli senaryolara, ucuz kumpaslara boyun eğmeyeceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"UCUZ KUMPASLAR..."

Bulut, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in önceki dönem Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve bürokratlar, yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İktidar, arka bahçesine çevirdiği yargıyı tamamen bir sopa olarak kullanıyor. Amaç yolsuzlukla mücadele değil, düşen oyları toparlamak için muhalefeti itibarsızlaştırmak, belediyelerimizi susturmak ve siyaseti dizayn etmek. Bu hukuksuzluklara, kirli senaryolara, ucuz kumpaslara boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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