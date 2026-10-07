İzmir’de 'Cemil Tugay' ablukası: AKP'ye 'transfer'i öncesi meydan kapatıldı

İzmir’de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bugün AKP geçecek olması İzmirlileri ayağa kaldırdı.
İki gündür süren eylemlerde polisin tutumu tartışılırken YENİ Parti’nin Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünden Egemenlik Evi’ne kadar düzenlemek istediği yürüyüşe İzmir Valiliği tarafından izin verilmedi.
Parti yetkilileri valilikten izin çıkmaması üzerine yürüyüş güzergahını değiştirdi. Eylemin bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Ancak sabah saatlerinde emniyet güçleri Cumhuriyet Meydanı’nı bariyerlerle kapattı.